В ОКБ в Рязани за неделю экстренную помощь оказали 391 пациенту

В приемное отделение ОКБ в Рязани за неделю поступил 1191 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. С 21 по 27 августа в ОКБ планово госпитализированы 378 человек. Приняли экстренно 391 пациента. Получили помощь амбулаторно 422 человека. К самым распространенным обращениям в больнице отнесли: инсульт; инфаркт; черепно-мозговые травмы; аппендицит, язву, гастрит и другие; переломы. Рязанцам напомнили, что приемное отделение работает круглосуточно.

В приемное отделение ОКБ в Рязани за неделю поступил 1191 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

С 21 по 27 августа в ОКБ планово госпитализированы 378 человек. Приняли экстренно 391 пациента. Получили помощь амбулаторно 422 человека.

К самым распространенным обращениям в больнице отнесли:

инсульт;

инфаркт;

черепно-мозговые травмы;

аппендицит, язву, гастрит и другие;

переломы.

Рязанцам напомнили, что приемное отделение работает круглосуточно.