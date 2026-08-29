В ОКБ в Рязани за неделю экстренную помощь оказали 391 пациенту
В приемное отделение ОКБ в Рязани за неделю поступил 1191 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. С 21 по 27 августа в ОКБ планово госпитализированы 378 человек. Приняли экстренно 391 пациента. Получили помощь амбулаторно 422 человека. К самым распространенным обращениям в больнице отнесли: инсульт; инфаркт; черепно-мозговые травмы; аппендицит, язву, гастрит и другие; переломы. Рязанцам напомнили, что приемное отделение работает круглосуточно.
В приемное отделение ОКБ в Рязани за неделю поступил 1191 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
С 21 по 27 августа в ОКБ планово госпитализированы 378 человек. Приняли экстренно 391 пациента. Получили помощь амбулаторно 422 человека.
К самым распространенным обращениям в больнице отнесли:
- инсульт;
- инфаркт;
- черепно-мозговые травмы;
- аппендицит, язву, гастрит и другие;
- переломы.
Рязанцам напомнили, что приемное отделение работает круглосуточно.