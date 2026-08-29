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В ОКБ в Рязани за неделю экстренную помощь оказали 391 пациенту
В приемное отделение ОКБ в Рязани за неделю поступил 1191 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. С 21 по 27 августа в ОКБ планово госпитализированы 378 человек. Приняли экстренно 391 пациента. Получили помощь амбулаторно 422 человека. К самым распространенным обращениям в больнице отнесли: инсульт; инфаркт; черепно-мозговые травмы; аппендицит, язву, гастрит и другие; переломы. Рязанцам напомнили, что приемное отделение работает круглосуточно.

В приемное отделение ОКБ в Рязани за неделю поступил 1191 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

С 21 по 27 августа в ОКБ планово госпитализированы 378 человек. Приняли экстренно 391 пациента. Получили помощь амбулаторно 422 человека.

К самым распространенным обращениям в больнице отнесли:

  • инсульт;
  • инфаркт;
  • черепно-мозговые травмы;
  • аппендицит, язву, гастрит и другие;
  • переломы.

Рязанцам напомнили, что приемное отделение работает круглосуточно.