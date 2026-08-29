В минтрансе объяснили, почему отменили автобус Рязань — Коломна

Местный житель попросил возобновить автобусное сообщение из Рязани в Коломну. В региональном минтрансе ответили, почему маршрут отменили и возможно ли вновь запустить его. «Речь идет о межрегиональном маршруте. Перевозчик приостановил свою деятельность по обслуживанию маршрута 7310 „Рязань-Коломна“ в виду крайне низкого пассажиропотока, а в январе этого года Минтрансом РФ принято решение о полном его закрытии», — указано в ответе. В ведомстве добавили, что на данный момент альтернативой является железнодорожное сообщение между Рязанью и Коломной.

В минтрансе объяснили, почему отменили автобус Рязань — Коломна. Соответствующая информация опубликована 28 августа в соцсетях.

Местный житель попросил возобновить автобусное сообщение из Рязани в Коломну. В региональном минтрансе ответили, почему маршрут отменили и возможно ли вновь запустить его.

«Речь идет о межрегиональном маршруте. Перевозчик приостановил свою деятельность по обслуживанию маршрута 7310 „Рязань-Коломна“ в виду крайне низкого пассажиропотока, а в январе этого года Минтрансом РФ принято решение о полном его закрытии», — указано в ответе.

В ведомстве добавили, что на данный момент альтернативой является железнодорожное сообщение между Рязанью и Коломной.

Напомним, маршрут отменяли в ноябре 2023 года. В феврале 2024-го между Рязанью и Коломной возобновляли регулярное автобусное сообщение. Однако ровно через год пассажиров проинформировали об отмене маршрута.