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Ушла из жизни рязанский врач
Ирина Мазур ушла из жизни 28 августа. Ей было 70 лет. Прощание пройдет в 9.00 31 августа в Никольском храме в Касимове. Отмечается, что Ирина Мазур проработала в медицине 40 лет. Она была терапевтом и врачом функциональной диагностики в Касимовской ЦРБ. За многолетний труд Ирина Мазур награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В Касимове скончалась врач Ирина Мазур. Об этом сообщили в соцсетях Касимовской ЦРБ.

Ирина Мазур ушла из жизни 28 августа. Ей было 70 лет. Прощание пройдет в 9.00 31 августа в Никольском храме в Касимове.

Отмечается, что Ирина Мазур проработала в медицине 40 лет. Она была терапевтом и врачом функциональной диагностики в Касимовской ЦРБ.

За многолетний труд Ирина Мазур награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Фото: группа Касимовской ЦРБ в «ВК».