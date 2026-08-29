Ушла из жизни рязанский врач

Ирина Мазур ушла из жизни 28 августа. Ей было 70 лет. Прощание пройдет в 9.00 31 августа в Никольском храме в Касимове. Отмечается, что Ирина Мазур проработала в медицине 40 лет. Она была терапевтом и врачом функциональной диагностики в Касимовской ЦРБ. За многолетний труд Ирина Мазур награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В Касимове скончалась врач Ирина Мазур. Об этом сообщили в соцсетях Касимовской ЦРБ.

Ирина Мазур ушла из жизни 28 августа. Ей было 70 лет. Прощание пройдет в 9.00 31 августа в Никольском храме в Касимове.

Отмечается, что Ирина Мазур проработала в медицине 40 лет. Она была терапевтом и врачом функциональной диагностики в Касимовской ЦРБ.

За многолетний труд Ирина Мазур награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Фото: группа Касимовской ЦРБ в «ВК».