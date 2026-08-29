Рязанская дзюдоистка Марина Воробьева выиграла турнир Большого шлема
Рязанская дзюдоистка Марина Воробьева стала победительницей турнира Большого шлема в Лозанне. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Спортсменка выступала в весовой категории до 48 кг. В финальной схватке Воробьева встретилась с испанкой Лаурой Мартинес Абелендой и одержала победу.
Рязанская дзюдоистка Марина Воробьева стала победительницей турнира Большого шлема в Лозанне. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Спортсменка выступала в весовой категории до 48 кг.
В финальной схватке Воробьева встретилась с испанкой Лаурой Мартинес Абелендой и одержала победу.
«Рязанское дзюдо снова на высоте! Отличная работа Марины и её тренеров!», — поздравил дзюдоистку Павел Малков.
Фото: соцсети Павла Малкова.