Рязанская дзюдоистка Марина Воробьева выиграла турнир Большого шлема

Рязанская дзюдоистка Марина Воробьева стала победительницей турнира Большого шлема в Лозанне. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Спортсменка выступала в весовой категории до 48 кг. В финальной схватке Воробьева встретилась с испанкой Лаурой Мартинес Абелендой и одержала победу.