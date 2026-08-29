Рязанка пожаловалась на разбитую дорогу на Народном бульваре

Жительница Рязани пожаловалась на состояние дороги во дворе дома № 4 на Народном бульваре. Фотографии она опубликовала в социальных сетях. По словам рязанки, дорожное покрытие во дворе находится в неудовлетворительном состоянии. Она отметила, что на проблему, по ее мнению, никто не обращает внимания.