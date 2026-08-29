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Рязанец украл металлоискатель у нового сожителя своей бывшей
В Скопинском округе полицейские раскрыли кражу из частного дома. 50-летний мужчина разбил окно жилища своей бывшей сожительницы и украл металлоискатель ее нового спутника. В МО МВД России «Скопинский» обратилась 42-летняя жительница деревни Софиевка. Вернувшись домой после недолгой отлучки, она обнаружила разбитое окно и пропажу металлоискателя, принадлежавшего ее сожителю.

В Скопинском округе полицейские раскрыли кражу из частного дома. 50-летний мужчина разбил окно жилища своей бывшей сожительницы и украл металлоискатель ее нового спутника. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В МО МВД России «Скопинский» обратилась 42-летняя жительница деревни Софиевка. Вернувшись домой после недолгой отлучки, она обнаружила разбитое окно и пропажу металлоискателя, принадлежавшего ее сожителю.

Оперативники опросили местных жителей и выяснили, что накануне вечером рядом с домом видели мужчину. По описанию женщина узнала своего бывшего сожителя — 50-летнего жителя соседнего округа.

Полицейские разыскали мужчину и нашли похищенный металлоискатель у него дома — он спрятал его под кроватью. Похищенное изъяли, подозреваемого задержали.

По предварительной информации, мужчина около года назад расстался с потерпевшей и уехал в соседний округ. Он винил бывшую сожительницу в разрыве отношений. Узнав, что она нашла нового спутника, мужчина приехал к ее дому. Женщины дома не оказалось, тогда он разбил окно и проник внутрь.

Увидев металлоискатель, мужчина понял, что вещь принадлежит новому сожителю бывшей, и решил забрать ее. Он собирался либо продать прибор, либо попробовать поискать с ним что-нибудь в окрестностях.

Следователь МО МВД России «Скопинский» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.