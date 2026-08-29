Рязанцев напугали сидящие на рельсах подростки

Отмечается, что кадры сделали примерно в 15.45 28 августа. По словам местных жителей, подростки «развлекались» на ж/д путях в районе Троицкого моста. «Чего ждали — непонятно! Выбрали одного парнишку, посадили на рельсы и сидели ждали… Может, кто-то узнает своего ребенка», — написали в посте.