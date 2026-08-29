Российские войска взяли под контроль три населенных пункта

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Рубежное и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. Также российские войска установили контроль над Храповщиной в Сумской области. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях.

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Рубежное и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также российские войска установили контроль над Храповщиной в Сумской области. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях.

За сутки, по данным Минобороны, ВСУ потеряли на этом направлении более 250 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, логистическим центрам, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах.