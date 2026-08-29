Прокуратура помогла отремонтировать подъезд к детсаду в Спасском округе

Прокуратура помогла привести в порядок подъезд к Детскому саду № 1 в Спасском округе. На состояние дороги пожаловалась местная жите. льница во время личного приема у прокурора Рязанской области Дмитрия Коданева. Женщина рассказала, что в детском саду идет капитальный ремонт, однако территория подъезда к учреждению находится в ненадлежащем состоянии. Прокуратура Спасского района провела проверку и обнаружила на дороге множественные просадки грунтового покрытия. После принятых прокуратурой мер подъезд к детскому саду отсыпали щебнем и выровняли.

Прокуратура помогла привести в порядок подъезд к Детскому саду № 1 в Спасском округе. На состояние дороги пожаловалась местная жительница во время личного приема у прокурора Рязанской области Дмитрия Коданева, сообщили в региональном ведомстве.

Женщина рассказала, что в детском саду идет капитальный ремонт, однако территория подъезда к учреждению находится в ненадлежащем состоянии. Прокуратура Спасского района провела проверку и обнаружила на дороге множественные просадки грунтового покрытия.

После принятых прокуратурой мер подъезд к детскому саду отсыпали щебнем и выровняли.

Всего за прошедшую неделю в органы прокуратуры Рязанской области поступило 677 обращений граждан. По 231 обращению решения уже приняты по существу.

В частности, 32 обращения касались нарушений в сфере ЖКХ, 26 — нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, еще 22 — вопросов безопасности дорожного движения.