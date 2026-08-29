Над Россией ночью сбили 313 украинских БПЛА

В небе России сбили 313 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ПВО работало на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.