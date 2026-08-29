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Минпросвещения обновит стандарт обучения в 1-4-х классах
Минпросвещения России планирует обновить федеральный государственный образовательный стандарт для учеников 1-4 классов в 2027 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, изменения нужны, чтобы знания, которые дети получают в начальной школе, были связаны с программой последующих классов. Также новый стандарт должен обеспечить более плавный переход от дошкольного образования к школе.

Минпросвещения России планирует обновить федеральный государственный образовательный стандарт для учеников 1-4 классов в 2027 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, изменения нужны, чтобы знания, которые дети получают в начальной школе, были связаны с программой последующих классов. Также новый стандарт должен обеспечить более плавный переход от дошкольного образования к школе.

Ранее Кравцов сообщил о планах обновить стандарт обучения для учеников 5-9 классов. В документе хотят прописать, каким знаниям и навыкам должны научиться школьники и как между собой связаны разные предметы.

При разработке стандарта для средней школы специалисты также учтут Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года.