Минобороны сообщило об ударах по логистическим центрам и портам Украины

Минобороны России сообщило о продолжении ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, которые используются в интересах ВСУ. Атаки продолжались вечером 28 августа и в ночь на 29 августа. По данным ведомства, ударными беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования были поражены объекты в Киеве и Киевской области. В их числе — транспортно-логистический центр «Фим сервис» в Чайках, где, как заявили в Минобороны, хранились комплектующие для ракет «Фламинго».

Минобороны России сообщило о продолжении ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, которые используются в интересах ВСУ. Атаки продолжались вечером 28 августа и в ночь на 29 августа.

По данным ведомства, ударными беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования были поражены объекты в Киеве и Киевской области. В их числе — транспортно-логистический центр «Фим сервис» в Чайках, где, как заявили в Минобороны, хранились комплектующие для ракет «Фламинго».

Также был поражен логистический центр в Калиновке с таможенным терминалом, через который, по данным ведомства, распределялись поступающие с Запада военные грузы.

В населенном пункте Милая поражен склад, где, как утверждает Минобороны, хранились комплектующие и стартовые ускорители для дальних беспилотников FP-1 и FP-2.

Кроме того, российское ведомство сообщило об ударах по объектам в портах Измаил и Николаев. В Измаиле поражены стоянка топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, предназначенных для ВСУ.

В Николаеве, по данным Минобороны, поражены морской перегрузочный терминал, логистические центры, 18 хранилищ с военным имуществом и три хранилища с ГСМ.