Из App Store пропали приложения «АЗС Лукойл» и Teboil
При введении соответствующего запроса приложения не отображаются в магазине App Store. При этом пользователи пишут, что скачать «АЗС Лукойл» и Teboil больше нельзя ни по прямым ссылкам, ни через историю покупок.
Из App Store пропали приложения «АЗС Лукойл» и Teboil. В этом 29 августа убедился корреспондент РЗН.инфо.
При введении соответствующего запроса приложения не отображаются в магазине App Store.
При этом пользователи пишут, что скачать «АЗС Лукойл» и Teboil больше нельзя ни по прямым ссылкам, ни через историю покупок.