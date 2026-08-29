Из App Store пропали приложения «АЗС Лукойл» и Teboil

При введении соответствующего запроса приложения не отображаются в магазине App Store. При этом пользователи пишут, что скачать «АЗС Лукойл» и Teboil больше нельзя ни по прямым ссылкам, ни через историю покупок.