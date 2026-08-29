Эксперт Медякова: у четырех категорий граждан в сентябре вырастут пенсии

В сентябре пенсии вырастут у четырех категорий россиян. Об этом ТАСС рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова. Повышение получат граждане, у которых в августе изменились жизненные обстоятельства.