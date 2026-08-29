Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 29
21°
Вск, 30
23°
Пнд, 31
25°
ЦБ USD 85.6 -0.35 29/08
ЦБ EUR 99.68 -0.62 29/08
Нал. USD 86.85 / 85.80 29/08 12:16
Нал. EUR 100.95 / 101.55 29/08 12:16
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
Вчера 19:15
7 231
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 2026 17:31
642
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
26 августа 12:33
2 082
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
1 035
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Эксперт Медякова: у четырех категорий граждан в сентябре вырастут пенсии
В сентябре пенсии вырастут у четырех категорий россиян. Об этом ТАСС рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова. Повышение получат граждане, у которых в августе изменились жизненные обстоятельства.

В сентябре пенсии вырастут у четырех категорий россиян. Об этом ТАСС рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

Повышение получат граждане, у которых в августе изменились жизненные обстоятельства:

  • Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии и надбавка за уход составят около 11 тыс. рублей в месяц. Повышение будет постоянным.
  • Граждане, которым установили I группу инвалидности. Для них также увеличивается фиксированная выплата. Если повышенную выплату уже назначили по инвалидности, после достижения 80 лет повторного увеличения не будет.
  • Получатели накопительной пенсии. С сентября они начнут получать выплаты с учетом перерасчета, проведенного 1 августа. Прибавка составит 17,3% и связана с результатами инвестирования пенсионных накоплений за предыдущий год.
  • Работающие пенсионеры. С 1 августа им провели ежегодный перерасчет страховых пенсий с учетом страховых взносов, перечисленных работодателями в 2025 году. Размер прибавки будет индивидуальным, поскольку учитывается максимум три пенсионных коэффициента.