Эксперт Медякова: у четырех категорий граждан в сентябре вырастут пенсии
В сентябре пенсии вырастут у четырех категорий россиян. Об этом ТАСС рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова. Повышение получат граждане, у которых в августе изменились жизненные обстоятельства.
В сентябре пенсии вырастут у четырех категорий россиян. Об этом ТАСС рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.
Повышение получат граждане, у которых в августе изменились жизненные обстоятельства:
- Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии и надбавка за уход составят около 11 тыс. рублей в месяц. Повышение будет постоянным.
- Граждане, которым установили I группу инвалидности. Для них также увеличивается фиксированная выплата. Если повышенную выплату уже назначили по инвалидности, после достижения 80 лет повторного увеличения не будет.
- Получатели накопительной пенсии. С сентября они начнут получать выплаты с учетом перерасчета, проведенного 1 августа. Прибавка составит 17,3% и связана с результатами инвестирования пенсионных накоплений за предыдущий год.
- Работающие пенсионеры. С 1 августа им провели ежегодный перерасчет страховых пенсий с учетом страховых взносов, перечисленных работодателями в 2025 году. Размер прибавки будет индивидуальным, поскольку учитывается максимум три пенсионных коэффициента.