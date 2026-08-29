Для рязанцев выпустили экстренное метеопредупреждение

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение на субботу, 22 августа. Оно опубликовано на сайте регионального МЧС. По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 9:00 29 августа в Рязанской области местами ожидается туман. Видимость может ухудшиться до 200-500 метров.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение на субботу, 22 августа. Оно опубликовано на сайте регионального МЧС.

По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 9:00 29 августа в Рязанской области местами ожидается туман. Видимость может ухудшиться до 200-500 метров.

При возникновении чрезвычайной ситуации рязанцев просят звонить по телефонам 01, с мобильного — 101, либо по единому номеру экстренных служб 112.