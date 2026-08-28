Жителей Рязанского округа предупредили об обработке полей

С 1 по 10 сентября АО «Павловское» проведет обработку полей со льном вблизи населенных пунктов Рязанского муниципального округа. Об этом сообщили в администрации округа. Работы затронут территории возле Вышетравино, Щегрово, Радюкино, Минеево, Калетинки, Дашков-2, Сорокино, Аксиньино, Березовки, Слободки, поселка Свободы, Павловки, Матвеевки, Климентино, Тарасово, Денежниково, Окского, Глядково и Сажнево. В администрации предупредили, что из-за погодных условий сроки обработки могут измениться.

С 1 по 10 сентября АО «Павловское» проведет обработку полей со льном вблизи населенных пунктов Рязанского муниципального округа. Об этом сообщили в администрации округа.

Работы затронут территории возле Вышетравино, Щегрово, Радюкино, Минеево, Калетинки, Дашков-2, Сорокино, Аксиньино, Березовки, Слободки, поселка Свободы, Павловки, Матвеевки, Климентино, Тарасово, Денежниково, Окского, Глядково и Сажнево.

В администрации предупредили, что из-за погодных условий сроки обработки могут измениться.