За неделю 28 рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю

По данным ведомства, всего с начала 2026 года 1 400 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 3 801 200 рублей. Отметим, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.

За неделю 28 рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По данным ведомства, всего с начала 2026 года 1 400 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю.

Общая сумма наложенных штрафов составила 3 801 200 рублей.

Отметим, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.