ВС РФ поразили в Киевской области склады, использующиеся для хранения готовых изделий ракет «Фламинго»

Удар был нанесен в ночь на 28 августа. Ударными беспилотниками также поражены шесть хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ в порту «Одесса».