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«Ъ»: власти РФ намерены установить контроль над всей цепочкой поставок нефти
Правительство планирует создать систему мониторинга за всей цепочкой оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке, начиная с объемов от 1 тонны, и планирует новые меры контроля цен на топливо. Об этом 27 августа со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке сообщил «Ъ». По данным газеты, ФАС, Минэнерго и нефтекомпаниям поручено определить индикативные цены на топливо по отдельным регионам, которые станут основной для контроля по всей цепочке поставок. Регуляторы должны будут принимать меры в отношении завышающих цены компаний. Утверждается, что Тува станет пилотным регионом для тестирования системы.

Правительство планирует создать систему мониторинга за всей цепочкой оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке, начиная с объемов от 1 тонны, и планирует новые меры контроля цен на топливо. Об этом 27 августа со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке сообщил «Ъ».

По данным газеты, ФАС, Минэнерго и нефтекомпаниям поручено определить индикативные цены на топливо по отдельным регионам, которые станут основной для контроля по всей цепочке поставок. Регуляторы должны будут принимать меры в отношении завышающих цены компаний. Утверждается, что Тува станет пилотным регионом для тестирования системы.

Также, как выяснил «Ъ», для контроля ценообразования Минэнерго и ФАС поручено подготовить предложения по увеличению объемов реализации на Петербургской бирже топлива классов «Евро‑2», «Евро‑3» и «Евро‑4». При этом требуется обратить «особое внимание» на импортируемое топливо этих классов.

Отмечается, что Минэнерго вместе с нефтяными компаниями нужно передать в Росстандарт список заправок на юге России и Северном Кавказе, на которых необходимо провести анализ реализации топлива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».

Кроме того, регионам рекомендовано заключить с независимыми участниками рынка ценовые соглашения. Ранее, по данным газеты, они заявляли, что из‑за дефицита топлива на бирже вынуждены приобретать его по завышенным ценам.