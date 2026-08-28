В Ухоловском округе отремонтируют почти 5 км дороги

В Ухоловском округе продолжается капитальный ремонт автодороги Ухолово — Ясенок — Ибердский. В этом году ремонтируют участок протяженностью 4,9 км — от села Ольхи до границы с поселком Ухолово. Завершить капитальный ремонт планируют в 2027 году.

В Ухоловском округе продолжается капитальный ремонт автодороги Ухолово — Ясенок — Ибердский. Ход работ проверил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Алексей Трутнев. Об этом сообщает региональный минтранс.

В этом году ремонтируют участок протяженностью 4,9 км — от села Ольхи до границы с поселком Ухолово.

Дорога имеет важное социальное значение: по ней ездят школьные автобусы, а также обеспечивается транспортная доступность дома культуры и Покровской церкви.

На участке укрепляют основание дороги, укладывают новое покрытие, устанавливают дорожные знаки и наносят разметку. Сейчас специалисты занимаются устройством освещения, регенерацией дорожного покрытия и заменой водопропускных труб.

Завершить капитальный ремонт планируют в 2027 году.

Фото: минтранс Рязанской области.