В Совфеде отметили устойчивость экономики России к санкциям

Российская экономика продемонстрировала устойчивость к внешнему давлению, сохранив четвертую позицию в мировом рейтинге по паритету покупательной способности (ППС), сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков. По данным Международного валютного фонда (МВФ), валовой внутренний продукт (ВВП) России по ППС впервые превысил $7 триллионов, уступая только Китаю, США и Индии. Шендерюк-Жидков отметил, что российский ВВП растет быстрее, чем в среднем по миру и в развитых странах, таких как Япония и Германия, благодаря успешной адаптации к санкциям и диверсификации экономики.

Российская экономика продемонстрировала устойчивость к внешнему давлению, сохранив четвертую позицию в мировом рейтинге по паритету покупательной способности (ППС). Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Как пишет «Газета. ру», он отметил, что, несмотря на сложности и ограничения, Россия не только удержала свое четвертое место среди крупнейших экономик мира, но и продолжает рост.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), валовой внутренний продукт (ВВП) России по паритету покупательной способности впервые превысил $7 триллионов. В мировом рейтинге страна уступает только Китаю, США и Индии. Шендерюк-Жидков подчеркнул, что в последние годы российский ВВП растет быстрее, чем в среднем по миру и в развитых странах, таких как Япония и Германия.

Он также отметил успешную адаптацию России к санкциям и эффективность диверсификации экономики, которая позволяет стране стабильно развиваться, несмотря на внешние факторы.