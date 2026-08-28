В Солотче проведут работы по улучшению электроснабжения до октября

До конца 2026 года в Солотче планируется завершить реконструкцию воздушной линии 10 кВ протяженностью около 3 километров. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков во время «Прямой линии». Министерство ТЭК и ЖКХ также добавило, что в этом году запланированы работы по улучшению качества электроснабжения на улице Казанской в Солотче, которые будут выполнены до начала октября. Кроме того, работы по опиловке линий электропередач, обеспечивающих электроснабжение поселка, завершатся до начала отопительного сезона.

До конца 2026 года в Солотче планируется завершить реконструкцию воздушной линии 10 кВ протяженностью около 3 километров. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков во время «Прямой линии».

Министерство ТЭК и ЖКХ также добавило, что в этом году запланированы работы по улучшению качества электроснабжения на улице Казанской в Солотче, которые будут выполнены до начала октября.

Кроме того, работы по опиловке линий электропередач, обеспечивающих электроснабжение поселка, завершатся до начала отопительного сезона.