В рязанском кафе мужчина задремал за столом и лишился сумки

В полицию обратился 33-летний местный житель. Он рассказал, что отдыхал в кафе на улице Качевской в Рязани после работы. Мужчина от усталости задремал за столом. Рядом лежала его сумка с телефоном и банковской картой. Когда рязанец проснулся, ее на месте не оказалось. Полицейские выяснили, что похищенной банковской картой в магазине расплачивался пожилой мужчина. Всего злоумышленник потратил 300 рублей. Полицейские узнали в нем 63-летнего жителя Рязанского района, ранее судимого за разбой и грабеж. Отмечается, что мужчина ненадолго появился дома, а затем скрылся. Оперативники организовали пункт скрытого наблюдения. Когда подозреваемый вернулся, его задержали.

В рязанском кафе мужчина задремал за столом и лишился сумки. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В полицию обратился 33-летний местный житель. Он рассказал, что отдыхал в кафе на улице Качевской в Рязани после работы. Мужчина от усталости задремал за столом. Рядом лежала его сумка с телефоном и банковской картой. Когда рязанец проснулся, ее на месте не оказалось.

Полицейские выяснили, что похищенной банковской картой в магазине расплачивался пожилой мужчина. Всего злоумышленник потратил 300 рублей. Полицейские узнали в нем 63-летнего жителя Рязанского района, ранее судимого за разбой и грабеж.

Отмечается, что мужчина ненадолго появился дома, а затем скрылся. Оперативники организовали пункт скрытого наблюдения. Когда подозреваемый вернулся, его задержали. В доме нашли похищенный телефон.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.