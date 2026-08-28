В Рязанской области за сутки задержали 5 пьяных водителей

Всего за сутки в регионе выявили 15284 нарушений ПДД РФ, в том числе 5 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель сел за руль пьяным повторно. Также выявлено 56 нарушений, связанных с тонировкой, 4 нарушения совершили пешеходы, выявлено 2 нарушения, связанных с перевозкой детей, а также 13 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 1 нарушений допустили водители автобусов.

В Рязанской области за сутки задержали 5 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Всего за сутки в регионе выявили 15284 нарушений ПДД РФ, в том числе 5 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель сел за руль пьяным повторно.

Также выявлено 56 нарушений, связанных с тонировкой, 4 нарушения совершили пешеходы, выявлено 2 нарушения, связанных с перевозкой детей, а также 13 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 1 нарушений допустили водители автобусов.