В Рязанской области стартовали рейды ГАИ
В ГАИ напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрено лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 7500 рублей. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила и избегать нарушений.
В пятницу, 28 августа, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексное мероприятие «Встречная полоса». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В ГАИ напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрено лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 7500 рублей.
В ведомстве призвали водителей соблюдать правила и избегать нарушений.