В Рязани жильцам дома на Мусоргского отключили газ из-за проблем с вентиляцией

Жителям дома № 66 на улице Мусоргского в Рязани отключили газ. После этого в Госжилинспекцию Рязанской области обратились жильцы. Инспекторы провели проверку ООО «УК Меласс» и обнаружили поврежденные вытяжные трубы. В нескольких общих кухнях вентиляционные каналы оказались неработоспособными из-за засоров. Кроме того, на вытяжных трубах жильцы самовольно закрепили антенны и кабели. Такие действия также запрещены.

Жителям дома № 66 на улице Мусоргского в Рязани отключили газ. После этого в Госжилинспекцию Рязанской области обратились жильцы.

Инспекторы провели проверку ООО «УК Меласс» и обнаружили поврежденные вытяжные трубы. В нескольких общих кухнях вентиляционные каналы оказались неработоспособными из-за засоров.

Кроме того, на вытяжных трубах жильцы самовольно закрепили антенны и кабели. Такие действия также запрещены.

УК выдадут предписание устранить нарушения и привлекут ее к административной ответственности. Чтобы возобновить подачу газа, она должна отремонтировать вытяжные трубы, а жильцам необходимо предоставить доступ в квартиры для повторной проверки вентиляции.

Фото: Госжилинспекция Рязанской области.