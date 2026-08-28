В Рязани врачи скорой помогли 85-летней женщине во время приступа гипертонии

В Рязани бригада скорой помощи помогла 85-летней женщине, у которой произошел сильный приступ гипертонии: верхний показатель давления превысил 200. Родственники срочно привезли ее в Рязань и вызвали скорую помощь. На вызов приехала бригада № 16. Водитель Сергей Сусарин доставил медиков на место за 15 минут, несмотря на пробки. Врач Владимир Савенков и фельдшер Виктория Семенова сразу начали оказывать помощь. Они сделали пациентке ЭКГ, уточнили информацию о возможных аллергических реакциях и провели необходимые процедуры. Вскоре женщине стало легче.

В Рязани бригада скорой помощи помогла 85-летней женщине, у которой произошел сильный приступ гипертонии: верхний показатель давления превысил 200. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Как рассказала дочь пациентки Ольга Петровна, ее мама редко обращалась к врачам и около десяти лет принимала препараты от повышенного давления. Однако во время отдыха на даче женщине внезапно стало плохо.

Родственники срочно привезли ее в Рязань и вызвали скорую помощь. На вызов приехала бригада № 16. Водитель Сергей Сусарин доставил медиков на место за 15 минут, несмотря на пробки.

Врач Владимир Савенков и фельдшер Виктория Семенова сразу начали оказывать помощь. Они сделали пациентке ЭКГ, уточнили информацию о возможных аллергических реакциях и провели необходимые процедуры. Вскоре женщине стало легче.

Дочь 85-летней пациентки поблагодарила медиков за профессионализм и внимательное отношение к ее маме.