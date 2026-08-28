В Рязани врачи пересадили кость бойца СВО из ноги в руку

В филиале военного госпиталя Московского военного округа в Рязани хирурги успешно выполнили операцию по реконструкции костной ткани для участника специальной военной операции, получившего тяжелую травму. Специалисты пересадили фрагмент малоберцовой кости ноги в лучевую кость руки с применением передовой методики. Отмечается, что из-за тяжелого перелома и значительной потери костной ткани традиционные методы лечения оказались недостаточно эффективными. Операция позволила сохранить функциональность руки и создать основу для полноценной реабилитации. Состояние бойца сейчас стабильное, он находится в процессе восстановления.

В Рязани врачи пересадили кость бойца СВО из ноги в руку. Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на Mil.ru.

В филиале военного госпиталя Московского военного округа в Рязани хирурги успешно выполнили операцию по реконструкции костной ткани для участника специальной военной операции, получившего тяжелую травму. Специалисты пересадили фрагмент малоберцовой кости ноги в лучевую кость руки с применением передовой методики.

Отмечается, что из-за тяжелого перелома и значительной потери костной ткани традиционные методы лечения оказались недостаточно эффективными. Операция позволила сохранить функциональность руки и создать основу для полноценной реабилитации. Состояние бойца сейчас стабильное, он находится в процессе восстановления.