В Рязани прошел молебен во славу города

В пятницу, 28 августа, в честь празднования 931-летия Рязани в Христорождественском соборе митрополит Рязанский и Михайловский Никодим отслужил благодарственный молебен. В богослужении приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Борис Ясинский, представители органов власти, гости из других городов, местные жители.