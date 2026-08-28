В Рязани пройдет мастер‑класс по спортивному бриджу

В воскресенье, 30 августа, в ТРЦ «Марко Молл» пройдет обучающий мастер‑класс по спортивному бриджу. Мероприятие состоится с 11:00 до 15:00 в помещении напротив ZARINA. Спортивный бридж — карточная игра, официально признанная видом спорта. Мастер‑класс подойдет как новичкам, которые только открывают для себя мир спортивного бриджа, так и тем, кто хочет освежить знания и отработать базовые приемы под руководством опытных наставников. Участники познакомятся с правилами игры, разберут типовые ситуации и смогут сразу применить полученные знания на практике. Организатор мероприятия — Федерация спортивного бриджа Рязанской области. Мастер-класс проведет президент Федерации спортивного бриджа Рязанской области Вероника Федотова, а приглашенным гостем станет президент Федерации спортивного бриджа Челябинской области Анна Майорова. Узнать больше о федерации и будущих событиях можно в сообществе ВКонтакте.

В Рязани пройдет мастер‑класс по спортивному бриджу. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ «Марко Молл».

В воскресенье, 30 августа, в ТРЦ «Марко Молл» пройдет обучающий мастер‑класс по спортивному бриджу. Мероприятие состоится с 11:00 до 15:00 в помещении напротив ZARINA.

Спортивный бридж — карточная игра, официально признанная видом спорта. Мастер‑класс подойдет как новичкам, которые только открывают для себя мир спортивного бриджа, так и тем, кто хочет освежить знания и отработать базовые приемы под руководством опытных наставников. Участники познакомятся с правилами игры, разберут типовые ситуации и смогут сразу применить полученные знания на практике.

Организатор мероприятия — Федерация спортивного бриджа Рязанской области. Мастер-класс проведет президент Федерации спортивного бриджа Рязанской области Вероника Федотова, а приглашенным гостем станет президент Федерации спортивного бриджа Челябинской области Анна Майорова.

Узнать больше о федерации и будущих событиях можно в сообществе ВКонтакте.

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