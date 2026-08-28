В Рязани открыли Воскресенский сквер после благоустройства

Торжественное открытие первого этапа благоустройства Воскресенского сквера прошло на улице Сельских Строителей. Концертную программу подготовили воспитанники ДШИ № 2, детского музыкального театра «Созвездие добра» и школы № 70. Во время мероприятия работали площадки с мастер-классами от столярной мастерской «Туки-туки» и Рязанского регионального отделения ВСКС. Представители спорткомплекса «Дельфин» провели спортивный интерактив. Также в следующем году благоустройство сквера продолжится, в планах — развитие единой концепции от Воскресенского храма до мемориала «Воинам-освободителям».

Торжественное открытие первого этапа благоустройства Воскресенского сквера прошло на улице Сельских Строителей. Об этом сообщили на сайте администрации Рязани.

На празднике жителей района поздравили депутат Госдумы Андрей Красов, депутаты Рязанской городской Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов, а также начальник управления общественных отношений и поддержки гражданских инициатив администрации Рязани Мария Бобкова. Отметили тех, кто внёс особый вклад в развитие микрорайона: тружеников тыла, активных жителей, педагогов, старших по домам и молодые семьи.

Концертную программу подготовили воспитанники ДШИ № 2, детского музыкального театра «Созвездие добра» и школы № 70. Во время мероприятия работали площадки с мастер-классами от столярной мастерской «Туки-туки» и Рязанского регионального отделения ВСКС. Представители спорткомплекса «Дельфин» провели спортивный интерактив.

Также в следующем году благоустройство сквера продолжится, в планах — развитие единой концепции от Воскресенского храма до мемориала «Воинам-освободителям».

Отмечается, что сквер благоустроен в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» национального проекта «Инфраструктура для жизни».