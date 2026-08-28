В Рязани мужчина помогал взламывать аккаунты на «Госуслугах» и попал под суд

Установлено, что житель Рязани за денежное вознаграждение сообщал данные своих сим-карт злоумышленникам. Ему на телефоны приходили коды для авторизации и регистрации на портале «Госуслуги», которые он диктовал неустановленным лицам. Отмечается, что в итоге злоумышленники взламывали личные кабинеты. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Рязани мужчина помогал взламывать аккаунты на «Госуслугах» и попал под суд. Об этом 28 августа говорится на сайте облпрокуратуры.

Установлено, что житель Рязани за денежное вознаграждение сообщал данные своих сим-карт злоумышленникам. Ему на телефоны приходили коды для авторизации и регистрации на портале «Госуслуги», которые он диктовал неустановленным лицам.

Отмечается, что в итоге злоумышленники взламывали личные кабинеты.

Заместитель прокурора области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение по двум преступлениям, предусмотренным частью 2 статьи 274.5 УК РФ.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.