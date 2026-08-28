В Рязани мужчина напал на полицейского в подъезде, дело направлено в суд

Инцидент произошел ночью 15 мая 2026 года. В правоохранительные органы поступило сообщение, что в подъезде одного из многоквартирных домов в Рязани пьяный мужчина ведет себя агрессивно. На место прибыли полицейские. По данным следствия, обвиняемый, «будучи недовольным законным требованием полицейских о прекращении противоправных действий», умышленно причинил одному из них телесные повреждения. Завершено расследование уголовного дела по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Следователями собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд.

52-летний житель Рязанского района предстанет перед судом за нападение на полицейского. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошел ночью 15 мая 2026 года. В правоохранительные органы поступило сообщение, что в подъезде одного из многоквартирных домов в Рязани пьяный мужчина ведет себя агрессивно.

На место прибыли полицейские. По данным следствия, обвиняемый, «будучи недовольным законным требованием полицейских о прекращении противоправных действий», умышленно причинил одному из них телесные повреждения.

Завершено расследование уголовного дела по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Следователями собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд.