В Рязани автомобиль сбил опору ЛЭП, несколько улиц обесточены

В электросетях сообщили, что с 10:00 28 августа на месте аварии будут проводить ремонтные работы. На время работ будет отключена подача электроэнергии по следующим адресам: Гагарина (Соколовка), Дачная (Соколовка), Заречная (Соколовка), Озерная (Соколовка), Полевая (Соколовка), Полиграфистов (Соколовка), Попова, (Соколовка), Карцева, Железнодорожная, (Соколовка), Ленпоселок (Соколовка), Мира (Соколовка), Куйбышевское ш., Лесок посёлок. Работы обещают закончиться в течение 3-х часов.