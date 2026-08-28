В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ-2027

Известно, что максимальный балл за экзамен по профильной математике будет увеличен с 32 до 33. Кроме того, экзамен по истории будет синхронизирован с едиными государственными учебниками: в него добавят приложение с параграфами учебников, где содержится материал для каждого задания демонстрационного варианта. Общее количество заданий на экзамене по истории возрастет с 21 до 22, а максимальный первичный балл увеличится с 42 до 43. Также в ЕГЭ по истории уточнят формулировки ряда заданий, что позволит лучше проверить понимание исторических понятий и умения их использовать. Отмечается, что изменений не произойдет в ЕГЭ-2027 по биологии, географии, языкам, литературе, математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.

В Рособрнадзоре рассказали о новых изменениях, которые вступят в силу в ЕГЭ-2027. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что максимальный балл за экзамен по профильной математике будет увеличен с 32 до 33. Кроме того, экзамен по истории будет синхронизирован с едиными государственными учебниками: в него добавят приложение с параграфами учебников, где содержится материал для каждого задания демонстрационного варианта.

Общее количество заданий на экзамене по истории возрастет с 21 до 22, а максимальный первичный балл увеличится с 42 до 43. Также в ЕГЭ по истории уточнят формулировки ряда заданий, что позволит лучше проверить понимание исторических понятий и умения их использовать.

Отмечается, что изменений не произойдет в ЕГЭ-2027 по биологии, географии, языкам, литературе, математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.