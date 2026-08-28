В пятиэтажке в Рязани произошел пожар
Пожар случился 27 августа в пятиэтажном жилом доме на улице Станкозаводской. В 06:51 диспетчеру поступила информация о возгорании в квартире. В тушении участвовали пять человек, три спецмашины. Площадь пожара — 16 квадратных метров. Квартира повреждена огнём.
В пятиэтажке в Рязани произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар случился 27 августа в пятиэтажном жилом доме на улице Станкозаводской. В 06:51 диспетчеру поступила информация о возгорании в квартире.
В тушении участвовали пять человек, три спецмашины.
Площадь пожара — 16 квадратных метров. Квартира повреждена огнём.