В пятиэтажке в Рязани произошел пожар

Пожар случился 27 августа в пятиэтажном жилом доме на улице Станкозаводской. В 06:51 диспетчеру поступила информация о возгорании в квартире. В тушении участвовали пять человек, три спецмашины. Площадь пожара — 16 квадратных метров. Квартира повреждена огнём.

В пятиэтажке в Рязани произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар случился 27 августа в пятиэтажном жилом доме на улице Станкозаводской. В 06:51 диспетчеру поступила информация о возгорании в квартире.

В тушении участвовали пять человек, три спецмашины.

Площадь пожара — 16 квадратных метров. Квартира повреждена огнём.