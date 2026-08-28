В ночь на 29 августа в Рязанской области похолодает до +2 градусов

В субботу, 29 августа, в регионе будет малооблачная погода. Без осадков. Ветер переменных направлений, 0-5 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2, +7°С, днем прогреется до +16, +21°С.

В ночь на 29 августа в Рязанской области похолодает до +2 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 29 августа, в регионе будет малооблачная погода. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 0-5 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +2, +7°С, днем прогреется до +16, +21°С.