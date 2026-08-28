В нескольких регионах Рязанской области отключат свет 31 августа

В Сасовском округе 31 августа с 13:00 до 16:00 планируется отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах: Лесные цветы; Ряньзя; Придорожный; Салтыково; Шафторка. Отмечается, что причина — техническое обслуживание. Также в этот день электричество отключат и в Шилово. Известно, что света не будет с 09:00—14:00 на улица Юбилейная, д. 1-4, 8-13, 18, общежитие (Галина). Помимо этого, с 09:00 до 17:00 ожидается плановое отключение света в селе Веряево Пителинского округа.

В нескольких регионах Рязанской области отключат свет. Об этом сообщили в пресс-службах райадминистраций.

В Сасовском округе 31 августа с 13:00 до 16:00 планируется отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:

Лесные цветы;

Ряньзя;

Придорожный;

Салтыково;

Шафторка.

Отмечается, что причина — техническое обслуживание.

Также в этот день электричество отключат и в Шилово. Известно, что света не будет с 09:00—14:00 на улица Юбилейная, д. 1-4, 8-13, 18, общежитие (Галина).

Помимо этого, с 09:00 до 17:00 ожидается плановое отключение света в селе Веряево Пителинского округа.