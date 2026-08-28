В небе над Рязанской областью засняли разноцветные звезды

«Звезды на снимке — разноцветные, как лампочки новогодней гирлянды, и это — напоминание об их разных физических свойствах. Жёлтый гигант Капелла, горячие голубоватые звезды Плеяд и холодный красный гигант Альдебаран — все они видны тут, и еще многие звезды созвездий Персея, Тельца, Овна, Треугольника, Возничего, каждая из которых имеет свой собственный цвет», — отметили в посте.