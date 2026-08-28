В Москве прошла презентация экспортного потенциала Рязанской области для партнёров из Китая

В столице России состоялась презентация экспортного потенциала Рязанской области — мероприятие было посвящено развитию торгово‑экономических отношений региона с Китайской Народной Республикой. На встрече обсудили перспективные направления сотрудничества и возможности промышленной кооперации.

В столице России состоялась презентация экспортного потенциала Рязанской области — мероприятие было посвящено развитию торгово‑экономических отношений региона с Китайской Народной Республикой. На встрече обсудили перспективные направления сотрудничества и возможности промышленной кооперации. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

В числе участников — заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев, руководители Агентства развития бизнеса, а также делегация из Китая, которую составили представители ведущих деловых организаций страны.

Как отметила Юлия Швакова, Китай — ключевой внешнеэкономический партнёр Рязанской области: на долю КНР приходится 20% всего товарооборота региона. Стороны наметили пути расширения взаимодействия в высокотехнологичных отраслях — в том числе в станкостроении, производстве электроники, фармацевтике и пищевой промышленности.

Отдельное внимание уделили возможностям локализации производств на территории Рязанской области. Регион представил потенциал своих индустриальных и агропромышленных парков, бизнес‑площадок и научно‑производственных центров.

Конкретные предложения озвучил рязанский производитель удобрений «Экорост»: компания предложила китайским партнёрам совместные проекты по выпуску органических и жидких удобрений на основе торфа.

По итогам встречи запланировано проведение делового форума «Дни международного бизнеса» в Рязани — в программе мероприятия предусмотрен отдельный блок, посвящённый сотрудничеству с Китаем. Участников прошедшей встречи пригласили принять участие в форуме для установления новых деловых контактов.