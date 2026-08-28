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В Кремле указали на нежелание Украины решать конфликт мирным путем
Как отметил представитель Кремля, Россия продолжает СВО. Продвижение на фронтах он назвал очевидным. «Специалисты прекрасно понимают, что эта динамика значит, какие она имеет последствия в конечном итоге для киевского режима», — сказал Песков. Он также заявил, что Россия продолжает обеспечивать позитивную динамику на фронте, так как Киев не хочет обсуждать требования Москвы мирным путем. Кроме того, представитель Кремля сказал, что ВС РФ продолжают планомерно уничтожать военную инфраструктуру ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нежелание Украины решать конфликт мирным путем. Об этом 28 августа сообщило ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, Россия продолжает СВО. Продвижение на фронтах он назвал очевидным.

«Специалисты прекрасно понимают, что эта динамика значит, какие она имеет последствия в конечном итоге для киевского режима», — сказал Песков.

Он также заявил, что Россия продолжает обеспечивать позитивную динамику на фронте, так как Киев не хочет обсуждать требования Москвы мирным путем.

Кроме того, представитель Кремля сказал, что ВС РФ продолжают планомерно уничтожать военную инфраструктуру ВСУ.