В Кремле рассказали, планируются ли разговоры Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин не собирается проводить разговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет «Абзац». Он уточнил, что встреча с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву также не состоялась, и все контакты проходили исключительно по линии спецслужб. «Нет, пока [разговора Путина с Трампом] нет в планах», — отметил Песков в беседе с журналистами. Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился во Внукове 25 августа в 10:00 и покинул Москву около 18:50, направившись в Ригу. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что обсудил с главой ЦРУ вопросы, находящиеся в компетенции спецслужб. По данным Wall Street Journal, американский представитель также договорился об освобождении заключенных и обсудил ситуацию на Украине.

Президент России Владимир Путин не собирается проводить разговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет «Абзац».

Он уточнил, что встреча с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву также не состоялась, и все контакты проходили исключительно по линии спецслужб.

«Нет, пока [разговора Путина с Трампом] нет в планах», — отметил Песков в беседе с журналистами.

Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился во Внукове 25 августа в 10:00 и покинул Москву около 18:50, направившись в Ригу. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что обсудил с главой ЦРУ вопросы, находящиеся в компетенции спецслужб. По данным Wall Street Journal, американский представитель также договорился об освобождении заключенных и обсудил ситуацию на Украине.