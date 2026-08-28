В Кальном еще на восьми улицах завершили реконструкцию кабельных линий

За прошедшую неделю была выкопана траншея протяженностью 250 метров и подготовлено 34 ревизионных котлована, которые необходимы для точного определения расположения подземных коммуникаций в местах пересечения с новой трассой. Отмечается, что это поможет избежать повреждений существующих сетей. Кроме того, обустроено 22 котлована под горизонтально-направленное бурение (ГНБ), а также выполнена протяжка труб в ГНБ на 642 метра. Работы проводились на нескольких улицах, включая Радиозаводскую, Макаренко, Белинского, Тургенева, 5-й и 6-й проезды Новые, улицу Новую и улицу Совхозную. В настоящее время специалисты продолжают прокладывать трассу на участке от улицы Совхозной до Касимовского шоссе.

В Рязани продолжают реконструкцию кабельных линий в микрорайоне Кальное. Об этом сообщили в РГРЭС.

За прошедшую неделю была выкопана траншея протяженностью 250 метров и подготовлено 34 ревизионных котлована, которые необходимы для точного определения расположения подземных коммуникаций в местах пересечения с новой трассой. Отмечается, что это поможет избежать повреждений существующих сетей.

Кроме того, обустроено 22 котлована под горизонтально-направленное бурение (ГНБ), а также выполнена протяжка труб в ГНБ на 642 метра. Работы проводились на нескольких улицах, включая Радиозаводскую, Макаренко, Белинского, Тургенева, 5-й и 6-й проезды Новые, улицу Новую и улицу Совхозную.

В настоящее время специалисты продолжают прокладывать трассу на участке от улицы Совхозной до Касимовского шоссе.