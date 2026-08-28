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В ИК-3 в Скопине нашли нарушения уголовно-исполнительного законодательства
Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко вместе с начальником УФСИН России по Рязанской области посетил Скопинский район. Они провели проверку исправительного учреждения ИК-3, где осмотрели производственные и жилые помещения. Во время проверки Качуренко уделил внимание вопросам трудовой занятости осужденных, возмещению ущерба от преступлений, а также условиям их содержания. Осужденные также смогли задать свои вопросы на личном приеме. По итогам проверки были обсуждены выявленные нарушения с руководством ФСИН, и приняты меры для их устранения.

Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко вместе с начальником УФСИН России по Рязанской области посетил Скопинский район. Они провели проверку исправительного учреждения ИК-3, где осмотрели производственные и жилые помещения.

Во время проверки Качуренко уделил внимание вопросам трудовой занятости осужденных, возмещению ущерба от преступлений, а также условиям их содержания. Осужденные также смогли задать свои вопросы на личном приеме.

Итоги проверки обсудили с руководством учреждения. По фактам выявленных нарушений уголовно-исполнительного законодательства были приняты меры прокурорского реагирования.