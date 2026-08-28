В Госдуме раскрыли причину отказа от ударов «Орешником» по Киеву

Россия не будет применять ракетный комплекс «Орешник» для ударов по Киеву и области из-за высоких рисков для мирного населения. Об этом пишет «Абзац». Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что мощность ракеты может привести к случайным повреждениям жилых домов. Он подчеркнул, что Россия не намерена наносить удары по гражданским объектам и будет использовать только точечные удары высокоточным оружием. Колесник также добавил, что в будущем «Орешник» не будет применяться по городам с плотной застройкой из-за высокой вероятности повреждения близлежащих зданий.

Россия не будет применять ракетный комплекс «Орешник» для ударов по Киеву и области из-за высоких рисков для мирного населения. Об этом пишет «Абзац».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что мощность ракеты может привести к случайным повреждениям жилых домов. Он подчеркнул, что Россия не намерена наносить удары по гражданским объектам и будет использовать только точечные удары высокоточным оружием.

Колесник также добавил, что в будущем «Орешник» не будет применяться по городам с плотной застройкой из-за высокой вероятности повреждения близлежащих зданий.