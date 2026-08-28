В центре Рязани произошло ДТП с электроскутером

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, авария случилась на улице Циолковского, рядом с Театральной площадью. Отмечается, что на месте работает бригада скорой помощи. Информации о состоянии водителя электроскутера пока неизвестно. Официальные комментарии на данный момент не поступали.