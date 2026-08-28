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Таунхаусы в ЖК «Поляна» от «Мармакс» готовы к сдаче
В загородной резиденции «Поляна», реализуемой девелопером «Мармакс», завершается благоустройство территории таунхаусов — вскоре резиденты начнут получать ключи.

В загородной резиденции «Поляна», реализуемой девелопером «Мармакс», завершается благоустройство территории таунхаусов — вскоре резиденты начнут получать ключи. Как сообщает пресс-служба компании, проект сочетает близость к природе и высокий уровень городского комфорта.

Площадь таунхаусов составляет от 144 до 188 кв. м, высота — два или три этажа. Планировки позволяют использовать первый уровень под гостиную и кухню, а верхние — под спальни, кабинеты и личные зоны. Потолки высотой 2,9 м визуально расширяют пространство. Решение подходит как большим семьям из нескольких поколений, так и молодым парам с активным образом жизни.

Каждый таунхаус включает внутренний двор с патио и зоной отдыха, куда можно выйти прямо из кухни-гостиной. «Пространство двора становится продолжением дома — здесь удобно устраивать ужины, встречи с друзьями или времяпрепровождение с детьми на свежем воздухе», — отмечается в сообщении «Мармакс». Также у каждого дома предусмотрена личная экопарковка, что способствует созданию безопасной и уютной атмосферы.

Жители получат доступ ко всей инфраструктуре «Поляны», где представлены таунхаусы, квартиры и индивидуальные дома. На территории формируются спортивный кластер, прогулочный бульвар, соседский центр с фитнесом и коворкингом, а также зоны тихого и активного отдыха с обширным озеленением. Будут доступны ретейл, кафе, рестораны и бытовые сервисы.

В пешей доступности находятся частная «Школа 360», развлекательный комплекс «В некотором царстве», биатлонный центр и термы. В радиусе 10 минут езды — курорт «Окская Жемчужина», «Рыбацкая деревня» и туристические объекты.

Сейчас завершаются финальные работы перед передачей домов владельцам. После приемки жильцы приступят к обустройству интерьеров. При этом развитие инфраструктуры и благоустройство территории комплекса продолжаются.