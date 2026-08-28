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SuperJob: 32% рязанцев считают профессию учителя престижной
Однако каждый второй не согласен с этим мнением. Они отмечают, что работать за такую зарплату и с высокой нагрузкой — это настоящий подвиг. Женщины чаще мужчин считают профессию учителя престижной (34% против 30%). Больше всего сторонников этой точки зрения среди людей в возрасте от 35 до 45 лет — 40%. Что касается изменения статуса учителя за последние 10 лет, то 59% рязанцев уверены, что он понизился. Лишь 14% отметили его повышение, а 18% считают, что статус остался прежним. Среди главных качеств идеального педагога рязанцы выделили глубокое знание предмета (22%), выдержку и стрессоустойчивость (18%), терпение (16%), доброту (14%) и любовь к детям (11%).

Рязанцы поделились своим мнением о качестве работы современных учителей. По данным опроса SuperJob, 32% рязанцев считают профессию учителя престижной, однако каждый второй не согласен с этим мнением. Они отмечают, что работать за такую зарплату и с высокой нагрузкой — это настоящий подвиг.

Женщины чаще мужчин считают профессию учителя престижной (34% против 30%). Больше всего сторонников этой точки зрения среди людей в возрасте от 35 до 45 лет — 40%.

Что касается изменения статуса учителя за последние 10 лет, то 59% рязанцев уверены, что он понизился. Лишь 14% отметили его повышение, а 18% считают, что статус остался прежним.

Среди главных качеств идеального педагога рязанцы выделили глубокое знание предмета (22%), выдержку и стрессоустойчивость (18%), терпение (16%), доброту (14%) и любовь к детям (11%).