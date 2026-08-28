Суд признал страховку рязанца недействительной из-за ложных данных о здоровье

Истец обратился в суд с требованием, поскольку выяснилось, что при заключении договора в январе 2025 года А. не предоставила полную информацию о своем здоровье, что является обязательным условием для страховщика. В ходе проверки установили, что до подписания договора гражданка А. обращалась за медпомощью с определенным диагнозом, но при этом подтвердила отсутствие ограничений. Суд признал действия ответчика недобросовестными и, исходя из этого, аннулировал договор страхования. В качестве последствий недействительности сделки было решено вернуть истцу уплаченные денежные средства в счет страховой премии.

Октябрьский райсуд Рязани удовлетворил иск ООО СК «С» к гражданке А. о признании договора страхования жизни недействительным. Об этом сообщили на сайте суда.

Отмечается, что судебное разбирательство проходило в заочном порядке, так как ответчик не явился на слушание.

Истец обратился в суд с требованием, поскольку выяснилось, что при заключении договора в январе 2025 года А. не предоставила полную информацию о своем здоровье, что является обязательным условием для страховщика. В ходе проверки установили, что до подписания договора гражданка А. обращалась за медпомощью с определенным диагнозом, но при этом подтвердила отсутствие ограничений.

Суд признал действия ответчика недобросовестными и, исходя из этого, аннулировал договор страхования. В качестве последствий недействительности сделки было решено вернуть истцу уплаченные денежные средства в счет страховой премии.