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С рязанского завода отгрузили 3,5 млн доз вакцины от гриппа
Первые партии вакцины для профилактики гриппа начали поступать в российские регионы. С рязанского завода уже отгрузили 3,5 млн доз препарата. В состав вакцины входят антигены трех штаммов гриппа, которые, по прогнозам ученых, будут циркулировать в предстоящем сезоне. Речь идет о вирусах A (H1N1), A (H3N2) и гриппе типа B линии Victoria.

Первые партии вакцины для профилактики гриппа начали поступать в российские регионы. С рязанского завода уже отгрузили 3,5 млн доз препарата. Об этом сообщили в ГТРК «Ока».

В состав вакцины входят антигены трех штаммов гриппа, которые, по прогнозам ученых, будут циркулировать в предстоящем сезоне. Речь идет о вирусах A (H1N1), A (H3N2) и гриппе типа B линии Victoria.

Штаммовый состав вакцины ежегодно обновляют с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Вирусы гриппа быстро мутируют, поэтому специалисты дважды в год определяют, какие разновидности будут наиболее распространены в новом сезоне.

Вакцину получат поликлиники, ведомственные медицинские учреждения, предприятия и образовательные организации. Ожидается, что первые поставки в медицинские учреждения пройдут уже в начале сентября.

Специалисты рекомендуют прививаться после поступления вакцины в гражданский оборот. По их словам, вакцинация остается основным способом снизить риск тяжелого течения и осложнений гриппа.